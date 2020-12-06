بعد شهور من إصابته بـ كورونا.. إدريس إلبا يستعرض لياقته البدنية

استعرض النجم العالمي إدريس إلبا، لياقته البدنية التي يحافظ عليها رغم إصابته بفيروس كورونا، والتزامه بالحجر المنزلي لفترة طويلة.





وظهر إدريس إلبا وهو يرتدي شورت وتيشيرت رياضي وآيس كاب في شوارع العاصمة البريطانية لندن، ولم ترافقه زوجته عارضة الأزياء سابرينا دوور.





ويواصل إدريس إلبا تصوير مشاهد الجزء الجديد من فيلم Mad Max بمدينة سيدني الإسترالية، والذي بدأ في مارس الماضي وتوقف بسبب فيروس كورونا.





وكان إدريس إلبا حصل على جائزة بجائزة خاصة عن أفضل إسهام تلفزيوني في حفل جوائز البافتا شهر يوليو الماضي.





-إصابة إدريس إلبا بـ فيروس كورونا:



خرج إدريس إلبا على جمهوره ليكشف عن حالته بعد شفائه من كورونا: "لم أعانِ من أي أعراض أو ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال مثلما حدث مع معظم الحالات".





وكشف النجم البريطاني، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لفيلم جديد يحمل اسم Ghetto cow boy ليكون أول عمل فني له بعد تعافيه من

فيروس كورونا.





كان إدريس إلبا أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 16 مارس الماضي بعد مخالطته لزوجة رئيس الوزراء الكندي، وحينها قررت سابرينا دوور البقاء مع زوجها رغم أنها لم تكن مصابة كي لا تبتعد عنه.



