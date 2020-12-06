مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة لنشاط القراءة السهلة للمبتدئين من الكبار

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية جلسة لنشاط (القراءة السهلة) لمبتدئي القراءة من الكبار، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح غد الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، وسيكون موضوع الجلسة عن قصة (روميو وجولييت) الشهيرة، ولكن في شكل مبسط.





وتوجه مكتبة الإسكندرية نشاط القراءة السهلة لفئة جديدة من المجتمع وهم خريجي فصول محو الأمية؛ حيث جاءت الفكرة لتشجيعهم على القراءة وتواصل التعلم، لأنهم عقب تخرجهم قد تنقطع صلتهم بالقراءة، ويصبح هناك احتمالية لعودتهم للأمية.





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ويأتي النشاط في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.





يذكر أن حضور الجلسة مفتوح للمشاركين من جميع الأعمار ابتداءً من سن 16 سنة فما فوق، والاشتراك مجاني ولكن يشترط التسجيل عبر هاتف المكتبة أو عبر صفحة (القراءة السهلة في مكتبة الإسكندرية) على فيسبوك؛ نظرًا لمحدودية العدد.





وقد أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استئناف نشاطها كاملًا في كل القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شملت عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي أغسطس، بدأت مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس الماضي إعادة استقبال عدد محدود من روادها من الباحثين دون غيرهم (طلاب الدراسات العليا)، وذلك بعد فترة غلق استمرت لنحو 100 يوم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.





كما عُقد مهرجان الصيف بالمسرح المكشوف خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 29 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة.





وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة ظهر أمس السبت، في مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.





كما شهدت الشوارع الرئيسية سيولة مرورية رغم هطول الأمطار بغزارة، بينما تراكمت المياه في الشوارع الجانبية نظرا لكمية الأمطار التي سقطت على المدينة.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة خلال نوة قاسم التي بدأت من أول أمس الجمعة، ولكن لم يصاحبها أمطار غزيرة حتى الآن.