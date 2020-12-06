بعد تناول كمية منه.. سيدة تكتشف بالصدفة ديدان في طعام طفلها.. فيديو





وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى الأمهات شاهدت طفلها يتناول وجبة من أحد المطاعم الشهيرة للطعام الجاهز في استراليا، ولكنها صدمت حينما رأت ديدان تجرى في قطع الدجاج التي يتناولها طفلها بعد تقشيرها من الطبقة الخارجية التي تحيط بها من اللحم، فشعرت بعدها بالغثيان بسبب ما رأته.





صدمت السيدة بعد ما شاهدته في يد ابنها وتعجبت كيف سمحت لنفسها أن تحضر لطفلها هذا الشيء المقزز من متجر مقزز كهذا برغم شهرته، فقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على فيس بوك لمشاركة متابعيها ما حدث معها وما عثرت عليه في طعام ابنها الصغير.





حذرت السيدة الأمهات جميعا من شراء تلك الوجبات من ذلك المطعم الأسترالي الشهير بعد نشر تلك الوجبة التي تناولها ابنها، وطلبت من الشرطة تحقيقا عاجلا مع المشرفين على الجودة في المكان.

اكتشفت سيدة صدمة كبيرة حينما وجدت ديدان في طعام طفلها الصغير الذي كان قد تناول كمية لا بأس بها منه، فقامت بمغادرة المكان على الفور والاتجاه إلى المتجر الذي اشترت منه تلك الوجبة للتأكد إذا كان الطعام سيئا أم وجبة ابنها فقط هي التي تحتوي على ديدان بداخلها.