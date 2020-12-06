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محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 211 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:31 م
تلقي طلبات التصالح
تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تستمر المراكز التكنولوجية في فتح أبوابها لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة الدولة والاستفادة من المهلة التي أعطتها الدولة بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري.
  
وأضاف محافظ الشرقية أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتشجع المواطنين على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.

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 أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ٢١١ ألفًا و٤٥٨ طلبًا حتى ٥ ديسمبر الجارى وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيهًا للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين غدا في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ مشيرا الي ان الأجهزة التنفيذية كثفت حملات النظافة والتعقيم والتطهير بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها ،و غرف العمليات المركزية والفرعية فضلا عن مراجعة إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها قبل انطلاق جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة امام الناخبين اثناء الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.
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