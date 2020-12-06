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محافظات

محافظ أسيوط: خطط عاجلة لتعظيم موارد المحافظة لتلبية احتياجات القرى وتحسين الخدمات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:27 م
اسيوط
اسيوط
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة ترشيد الانفاق في مختلف قطاعات الادارة المحلية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة بالمحافظة مع تنفيذ خطة تعظيم الإيرادات والمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المحافظة والتأكيد على تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وصلاح كامل مدير إدارة الحسابات بالمحافظة وبهاء الدين عثمان مدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة. 

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وأكد المحافظ -– خلال الاجتماع – على ضرورة تكثيف الجهود وحملات التوعية لترشيد الإنفاق في مختلف القطاعات التنفيذية والمشروعات التابعة للمحافظة وتوحيد الجهود لتنفيذ خطة طموحة لتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات ووضع خطط عاجلة لتعظيم الموارد الذاتية لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بعقد لقاءات وندوات مستمرة مع مسئولي الايرادات والحسابات بالقرى والمراكز ونشر وعي وثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للانفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير لافتًا الى أهمية عقد لقاءات مستمرة مع الجهات المعنية بالمديرية المالية ومسئولي الحسابات والشئون المالية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات لتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات. 

وفي سياق آخر ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين تقديم طلباتهم للتصالح في مخالفات البناء وذلك بمقرات المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة السماح لمدة شهر آخر وتحديدًا حتى نهاية العام الجاري.
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