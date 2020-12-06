رغم الفوز بالثلاثية.. خالد بيومي يهاجم الأهلي: أداؤه غير مقنع

أكد المحلل الكروى خالد بيومي أن أداء النادى الأهلى غير مقنع تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، رغم الفوز بالثلاثية الدورى الممتاز وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.









كان المارد الأحمر توج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة ٣/ ٢ بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.









وقال خالد بيومي، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الآن وبعد الفوز بالثلاثية، ‏أداء الأهلي غير مقنع، الفريق مقبل على بطولة كأس العالم ويحتاج إلى تقييم آخر بمستوى آخر، خاصة أن هناك إنجازا سابقا لمازيمبي والرجاء والعين بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.. الأهلي جماهيره تتنظر منه إنجازا آخر".









وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020.









كما تقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على أدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة.









وهنأ الاتحاد المصري بهذه المناسبة جميع الأندية المصرية وجماهير الكرة المصرية على نجاح موسم شاق وإنجاز مسابقاته المحلية بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم خلاله، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية.









وتمنى لكل أعضاء المنظومة الكروية في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد الذي سينطلق خلال أيام قليلة.









يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وجه التهانئ لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه ومجلس إدارته بقيادة محمود الخطيب لتحقيق لقب بطل كأس مصر، بعدما حصد لقب بطل الدوري الأفريقي والدوري المصري، مع خالص التمنيات الطيبة لفريق النادي الأهلي في مباراته القادمة.









وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات والتوفيق فيما هو قادم لفريق طلائع الجيش والذي قدم أداءً مميزا ومشرفا يدل على تقدم المنظومة الرياضية لطلائع الجيش بقيادة العميد صبري مصيلحي، رئيس جهاز الرياضة العسكري، حيث ضرب فريق كرة القدم بطلائع الجيش مثالا في الروح الرياضية والأداء المشرف حتى حصد وصيف كأس مصر لأول مرة.







