جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم امتحانات الميد ترم مع التشديد على الإجراءات الاحترازية

قالت هدير الجوهري، المتحدث الإعلامي لجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، إن الجامعة تنظم امتحانات منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2020/2021 وسط إجراءات احترازية كبيرة، مؤكدة عدم ظهور أى حالات إصابة بفيروس كورونا بالجامعة.





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وأضافت هدير الجوهري، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجامعة شددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قياس لدرجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة والمرور من خلال بوابات التعقيم والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء الدخول والتواجد في الجامعة والتشديد على ارتداء الكمامة إجباريا أثناء الدخول وعدم خلعها نهائيا أثناء تواجد الطالب في الجامعة أو قاعة المحاضرات أو المدرجات أو أثناء الامتحانات.





وط لبت من الطلاب الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية حتى تمر فترة الامتحانات بسلام وأمان، متمنية سلامة جميع الطلاب ودوام الصحة والعافية، كما تم التشديد على فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.





وكان الدكتور علوى الخولى، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا بالمنوفية، قال إن امتحانات الميد ترم فى موعدها 5/12 وجار العمل فى اعداد جداول الامتحانات وسوف يتم الإعلان عنها قريبا، وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية باستمرار للمحافظة على صحة الطلاب، وأن الوضع الدراسى مستمر بصورة طبيعية داخل الجامعة وأننا نتخذ جميع التدابير الاحترازية من الموجة الثانية لكورونا.





وأ ضاف الدكتور علوى الخولى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا توجد أى إصابات بجامعة الدلتا التكنولوجية بفيروس كورونا المستجد، وأن الجامعة تشدد على الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب داخل قاعة المحاضرات أو الورش، مع المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب.





وأكد أن الجامعة مع بداية العام الدراسى قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل الجامعة وقاعة المحاضرات من خلال تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للأيام المقررة للحضور، بحيث تحتوي قاعات المحاضرات على نصف إجمالي العدد الذي تتسع له مراعاة لعدم تكدس الطلاب، كما أن هناك وعيا والتزاما تاما بالإجراءات الاحترازية سواء من قبل العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس أو من قبل الطلاب.





وأوضح أنه لم يتم رصد مخالفات سواء للطلاب أو العاملين ويتم قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخوله إلى الجامعة للاطمئنان على حالته الصحية، وأن الجامعة حريصة دائما على توعية طلابها بالإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا.





وأشار رئيس الجامعة التكنولوجية إلى أن الجامعة تتمتع بمساحات خضراء واسعة بمساحة 35 ألف متر مربع، والتي تتيح للطلاب مجالا للترفيه وقت فراغهم مع عدم وجود تجمعات كبيرة، كما أنه يتم عمل محاضرات وجولات تعريفية بالجامعة بالنسبة للطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة والبرامج الدراسية الموجودة بها.