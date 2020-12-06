استشارى تغذية: السمنة مرض عقلي .. ومفيش حاجة اسمها جدول دايت

قال الدكتور هاني أبو النجا، استشاري التغذية والسمنة، إن السمنة مرض عقلي وليس عضويا، لافتا إلى أن السمنة كانت تعالج قبل عام 1800 عن طريق أطباء النفسيين وليس أطباء التغذية.





وأضاف هاني أبو النجا، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن من يعانون من مرض السمنة مصابون بخلل في طريقة التفكير والفكر، ولذلك يلجأوا للثلاجة.





واشار استشاري التغذية والسمنة، إلى أن الحلويات لا تؤدي لتحسين المزاج كما يروج البعض، قائلًا: "دا كلام تجاري فقط ، وليس له أساس من الصحة، لأنها تؤدى إلى جرح الجهاز العصبي.. مفيش حاجة اسمها الشيكولاته مسؤولة عن السعادة".





وتابع استشاري التغذية والسمنة، أن الكتب العلمية تؤكد أن تحسين المزاج العام للشخص والإحساس بهرمون السعادة في حالة أكل قطعة بطاطس مسلوقة بقشرها ليلًا"، قائلا: "أنا ضد فكرة إلغاء النشويات في أي نظام غذائي".





وأردف استشاري التغذية والسمنة : "مفيش حاجة اسمها ورقة دايت، ولا مادة بتدرس ورقة الدايت، ولذلك فإن علاج السمنة في السبعينيات وثمانينات القرن السابق كان يتم بأسلوب خاطئ".





وفى سياق آخر، قال الدكتور هانى أبو النجا، استشارى التغذية والسمنة والنحافة، إن مشكلة تناول المياه من أكثر الأمور التي لا يعلم تفاصيلها كثيرون، ولا يعلم معظمنا المقدار المناسب لتناول المياه على مدار اليوم.



