بعد خسارتها في انتخابات مجلس الأمة.. 8 معلومات عن صفاء الهاشم

تلقت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، هزيمة ساحقة بعد أن خسرت مقعدها في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بحسب المؤشرات النهائية للدائرة الثالثة التي تنافست فيها، وبفارق كبير عن المنافسين.





وسقطت صفاء الهاشم، المعروفة بتاريخها العنصري وإشعال الفتن والمعاداة للوافدين خاصة المصريين منهم، حيث عمت الأفراح مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان تراجعها الكبير وهزيمتها المدوية في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بعد أن حصلت على المركز 30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة.





وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن صفاء الهاشم





1- ولدت صفاء الهاشم في 14 أبريل عام 1964، لأسرة كويتية متوسطة الحال.





2- كانت الثامنة لإخوتها السبعة، وقد تزوجت في سن مبكرة، ثم انفصلت عن زوجها، الذي أنجبت منه ثلاثة أبناء.





3- حصلت على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة الكويت، كما حصلت على دبلوم عالي إدارة تنفيذية من جامعة هارفارد، ودبلوم عالي في التنمية البشرية من جامعة بنسيلفانيا الأمريكية.





4- بدأت مسارها المهني في القطاع الحكومي وعملت في وزارة التعليم العالي منذ 1994.





5- عملت أيضا بالقطاع الخاص، وتحديدا في مجال إنشاء الصناديق وتمويل الشركات، وأصبحت من رائدات الأعمال الشهيرات، قبل انتقالها للمجال السياسي ودخول البرلمان عام 2012.





6- ترشحت الهاشم لأول مرة في البرلمان عام 2012، في دورة المجلس التي ألغيت بقرار من المحكمة الدستورية، بعدها دخلت المجلس في العام التالي، ليتم انتخابها فيه، وأعيد ذلك عام 2016، لتكون المرأة الوحيدة بين الرجال في تلك الدورة.





7- خلال سنوات عملها، عرفت صفاء بعنصريتها وانتقادها الحاد للوافدين خاصة المصريين، ورفعت دعاوى ضدها بسبب ألفاظها النابية وتصريحاتها الهجومية.





8- في يونيو الماضي، طالبت صفاء الهاشم بترحيل جميع الوافدين "المصريين"، قائلة إنهم "تكدس" سكاني، واصفة إياهم بأنهم "عالة" على الشعب الكويتي.