‎الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال 3 أشخاص من المبادرة المصرية للحقوق ‎الشخصية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد عبدالستار، اليوم، الأحد ، تأييد قرار أمر التحفظ على أموال 3 أشخاص من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهام قياداتها فى القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.



