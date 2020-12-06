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حوادث

‎الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال 3 أشخاص من المبادرة المصرية للحقوق ‎الشخصية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:37 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد عبدالستار، اليوم، الأحد، تأييد قرار أمر التحفظ على أموال 3 أشخاص من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على خلفية اتهام قياداتها فى القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت الشهر الحالي حبس كل من جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عمارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مع الأمر باستكمال التحقيقات معهم لاحقا.
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