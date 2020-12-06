دراسة: النساء البدينات الأكثر عرضه للإصابة بـ فيرس «كورونا»

وجد الباحثون أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض وحالات مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وتطور مرض السكري من النوع 2 وحتى بعض أنواع السرطان، وترتبط السمنة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بـ COVID-19 ، وهو المرض الذي تسبب في الوباء الحالي.





وجدت دراسة حديثة الآن أن السمنة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بكسور الورك لدى النساء بعد سن اليأس، بعد انقطاع الطمث، من المرجح أن تعاني النساء من هشاشة العظام ، وهي حالة تضعف العظام ، بسبب عدم وجود هرمونات معينة في الجسم، ومع ذلك، فإن السمنة قد تزيد فقط من المخاطر العالية بالفعل.





ووفقا لموقع "timesnownews"، النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بكسر الورك قبل سن السبعين أكثر من غيرهن.





وجمع الباحثون بيانات من أكثر من 12700 امرأة في فنلندا ، وُلِدن بين عامي 1932 و 1941، وتبعهن العمل البحثي لمدة 25 عامًا.





وجد باحثون من جامعة شرق فنلندا صلة بين مؤشر كتلة الجسم عند النساء في سن 58 ومخاطر تعرضهن لكسر في الورك قبل سن 70، كما درسوا العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم في سن 70 وخطر كسر الورك حتى العمر 80.





ووجدوا أن خطر الإصابة بكسر الورك يزداد مع تقدم العمر بين النساء ذوات الوزن الطبيعي ، والوزن الزائد ، والنساء البدينات، ومع ذلك فإن الخطر قبل سن 70 زاد بشكل أسرع عند النساء البدينات.





"بناءً على هذه الدراسة، من الواضح أن خطر حدوث كسر في الورك قبل سن السبعين هو الأعلى بشكل واضح لدى النساء البدينات - وخاصة النساء البدينات اللواتي لديهن كثافة عظام أقل من المتوسط. لاحقًا، بعد حوالي 75 عامًا من العمر.





وقال الباحث الكبير توني ريككونين في بيان صحفي بالجامعة إن المخاطر تزداد بشكل أسرع في النساء النحيفات، يبدو أن النساء المسنات عند الحد الفاصل بين الوزن الطبيعي وزيادة الوزن لديهن أقل خطر.





وجد الباحثون أنه في النساء البدينات ، كان هناك خطر بنسبة 1 % للإصابة بكسر الورك قبل سن 67 بقليل ، بينما وصلت النساء ذوات الوزن الزائد إلى هذا المستوى من الخطر قبل سن 72.





مقارنة بالنساء البدينات ، فإن النساء البدينات معرضات بنسبة 2 في المائة لكسر الورك قبل 2.1 سنة من النساء ذوات الوزن الزائد ، و 4 في المائة قبل 1.3 سنة. تقل الفروق بين المجموعات مع تقدم العمر.





في النساء البدينات ، كان معدل الوفيات المرتبطة بكسر الورك في غضون خمس سنوات بعد الكسر أعلى بنحو 1.5 مرة من النساء الأخريات.





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بعد سن 75 ، تقل المخاطر لدى النساء اللائي كن في الطرف الأدنى من الوزن الطبيعي، وقالت الدراسة إن النساء اللائي يقعن على الخط الفاصل بين الوزن الطبيعي والوزن الزائد كان لديهن أقل خطر حتى الشيخوخة.



