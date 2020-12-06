اقتصادية البرلمان: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يعيد للمنتجات مكانتها العالمية

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " الذى تتبناه الحكومة بقيادة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تنفيذًا لوصية الراحل العظيم الفريق محمد العصار وزير الانتاج الحربى السابق عليه رحمة الله سوف يكون ناجحا وسيحقق جميع اهدافه بعد ان حظى هذا المؤتمر باهتمام ورعاية الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى له.





وقال عبد الحميد فى بيان اليوم ان الجلسات الحوارية والتمهيدية لهذا المؤتمر غير المسبوق فى تاريخ مصر تؤكد انه سيكون ناجحا وسوف ينطلق بالصناعة والمنتجات المصرية الى العالمية وهو ماسيكون له اثاره الايجابية والكبيرة لصالح الاقتصاد والصادرات المصرية.









وأشاد بالقضايا المهمة التى تناولتها الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وممثل عن وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة نخبة من أبرز الخبراء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من رجال الصناعة في مصر، لبحث ومناقشة مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر خاصة الدكتور محمد برهام مدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا، والدكتور أحمد الشافعي خبير الكيمياء العضوية، والدكتور عبد الفتاح صيام رئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.





وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد السفيرة نبيلة مكرم بأن مشاركة علماء مصر بالخارج أمر يدعم جهود رجال الصناعة في الداخل لتحقيق نهضة صناعية كبرى، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في شتى المجالات وأن مجال صناعة الغزل والنسيج يعد من أهم المجالات الصناعية وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا المجال وان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعادة مصر لما كانت عليه منذ سنوات في مجال صناعة الغزل والنسيج، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد لتحقيق هذا الهدف،.





وتابع: ويأتي دور مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة للاستعانة بخبرات العلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال من خلال عدد من التوصيات التي سيتم العمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ليساعدنا ذلك في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.





ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على صراحة ووضوحه وتأكيده أنه بداية من الثمانينات تم خسارة جزء كبير من أسهم السوق المصرية في مجال القطن وحل محله الألياف الصناعية.





و أوضح أن الحكومة تبذل مجهودًا كبيرًا لإعادة إحياء صناعة القطن وبورصة القطن لعمل مراكز جديدة ومزادات، بالإضافة إلى تطوير ٧ محالج بآخر تكنولوجيا في العالم ، مشيرا إلى أننا نعمل على احداث تطوير هائل في معدات الغرل والنسيج والصباغة والتجهيز وأنه خلال عامين من تركيب المعدات الجديدة نستطيع العودة لغزو الأسواق العالمية بكافة المنتجات القطنية وأنه يتم العمل على إعداد شبكة صناعية على مستوى العالم والأسواق لتنتشر غربا وشرقا بين دول العالم.



