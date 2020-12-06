سامية خضر: فرض الرقابة على الطلاب أولى خطوات التخلص من كورونا

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن العامل الأول للحفاظ على صحة الطلاب في ظل الظروف التي نمر بها هو فرض الرقابة من قبل إدارات الكليات، وذلك لضمان الحفاظ على الخطوات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل وزارة الصحة ونتمكن من التخلص من تلك الوباء.





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وأوضحت لـ "صدى البلد " أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم، مشيرةً إلى أهمية حملات التوعية بين الطلاب أثناء وجودهم بالحرم الجامعي وتفعيل صفحات التوعية على السوشال ميديا لأنها أسرع طريق للوصول للطلاب.





ولفتت أستاذة علم الاجتماع بتربية عين شمس إلى سعى الجامعات لتفعيل أداء الامتحانات بفناء الحرم الجامعي، وذلك لكبر المساحات وزيادة التهوية المطلوبة، مشددةً على تفعيل الرقابة وفرض الغرمات والعقوبات علي الطلاب المخالفين بارتداء الكمامات.

واستطردت أن خطوات العمل علي التعليم المدمج والهجين الآن هي أولى خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعى لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الإهالي والتصدي لأي ظروف تعوق أستمرار العملية التعليمة بشكل إيجابي





وأكدت الدكتورة، سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة لها، أنه بمجرد أن تنجح الدولة في تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مجتمع يفكر" ويبتكر، فستنعكس على المجتمع بشكل إيجابي، ويتحول الشباب لمنهج التفكير في العلم والإنجاز وتقديم الأفكار التي تخدم البلاد ومصلحتها.





ولفتت لـ"صدى البلد" إلى أن إهمال الاهتمام بالعلم في الفترة الماضية أدى إلى انفلات أخلاقي بين الشباب، وتخلف مجتمعي، على الجانب الآخر كان الشباب المفكر والمبدع يبحث عن فرصته خارج البلاد ليبرز علمه ويدعم إنجازاته في دول تحتضن العلم وتهتم بشأنه.





وأشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي وواضح على المجتمع، من حيث الأخلاقيات والسلوكيات المجتمعية بين الأفراد وبعضها، فالاهتمام بالعلم والعلماء سُبل تقدم المجتمعات.





وأعلن الرئيس عن إطلاق المبادرة القومية «نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، وهى المبادرة التى كان قد كلف المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى بإعدادها منذ سبتمبر الماضى، وتستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصرى.