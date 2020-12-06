عميد اقتصاد القاهرة: إنشاء وحدة لتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الكلية بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.









وأوضح "السعيد" لـ"صدى البلد"، أنه يوجد بالكلية وحدة للحالات الخاصة، حيث يتم من خلالها توفير الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجون إليها، ومساعدتهم في العملية الدراسية، كما يقوم المسئول عن هذه الوحدة بالتنسيق مع الأساتذة بخصوص كيفية إجراء الامتحانات لهم.









وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا توجد أنشطة طلابية جماعية في الوقت الحالي، نظرا للظروف الصحية التي نمر بها في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك العديد من ورش العمل التي تعقد أونلاين.









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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن الجامعة أنشأت وحدة متميزة لذوى القدرات الخاصة لتسهيل العملية التعليمية للطلاب من ذوى القدرات الخاصة، كما أطلقت الجامعة منذ فترة، مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.









وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لدعم ذوي القدرات الخاصة، منها إعطاؤهم الحق في الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم الخاصة لا تتعارض معها، إلى جانب تمثيلهم باتحاد طلاب الجامعة، كما وفرت لهم الجامعة لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية.









ووجه الدكتور الخشت، العام الماضي، عمداء الكليات والمعاهد والقيادات الإدارية العليا بالجامعة، بالالتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون، مشددًا على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة، كما وجه مجلس اتحاد الطلاب بالجامعة بوضع مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولويات عملهم من حيث ابتكار أفكار تعمل على توفير بيئة آمنة لهم داخل الجامعة.











وأكد أن هؤلاء الطلاب هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام جامعة القاهرة لأصحاب القدرات المتميزة.







