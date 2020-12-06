لأول مرة.. صحيفة التايم الأمريكية تمنح لقب طفل العام

تصدرت الطفلة الأمريكية جيتانجالي راو، الصحف الأمريكية والعالمية لإعلان مجلة "التايم" عن حصولها على لقب "طفل العام" بعد أن أصبحت شخصية ملهمة عقب حوارها مع المجلة وحديثها عن طموحها خلال الأيام المقبلة، نقلًا عن مصادر هندية.









وفقا لما ورد في صحيفة " تايم" الأمريكية، فإن الطفلة "جيتانجالي" البالغة من العمر 15 عاما، حصلت على لقب "طفل العام" بعد أن ابتكرت جهاز يمكنه التعرف على الرصاص الموجود في مياه الشرب.











ذهل الجميع من طريقة تفكير تلك الطفلة التي لا تشبه مثيلاتها من نفس العمر، فإن جيتانجالي تسعى إلى حل مشاكل العالم التي صنعها الإنسان أو الكوارث الطبيعية التي ينتج عنها شقاء للأمم، فإنها ترى أنه ليس من الطبيعي أن يظل العالم يتحدث عن الحرية و الإنسان لم يبتكر مصلا للحماية من فيروس كورونا حتى الآن.









