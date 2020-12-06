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منوعات

لأول مرة.. صحيفة التايم الأمريكية تمنح لقب طفل العام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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مريم صليب
تصدرت الطفلة الأمريكية جيتانجالي راو، الصحف الأمريكية والعالمية لإعلان مجلة "التايم" عن حصولها على لقب "طفل العام" بعد أن أصبحت شخصية ملهمة عقب حوارها مع المجلة وحديثها عن طموحها خلال الأيام المقبلة، نقلًا عن مصادر هندية.


وفقا لما ورد في صحيفة " تايم" الأمريكية، فإن الطفلة "جيتانجالي" البالغة من العمر 15 عاما، حصلت على لقب "طفل العام" بعد أن ابتكرت جهاز يمكنه التعرف على الرصاص الموجود في مياه الشرب.


ذهل الجميع من طريقة تفكير تلك الطفلة التي لا تشبه مثيلاتها من نفس العمر، فإن جيتانجالي تسعى إلى حل مشاكل العالم التي صنعها الإنسان أو الكوارث الطبيعية التي ينتج عنها شقاء للأمم، فإنها ترى أنه ليس من الطبيعي أن يظل العالم يتحدث عن الحرية و الإنسان لم يبتكر مصلا للحماية من فيروس كورونا حتى الآن.


وفي المقابلة التي أجرتها جيتانجالي مع مجلة "التايم" الأمريكية، أكدت أن هدفها هو إلهام الآخرين للتفكير في حلول تساعد في بناء العالم وليس السعي للدخول في حروب ونزاعات، فهي ترى أنه يجدر بالإنسان أن يبني مستقبله بدلا من هدم مستقبل الآخرين.
لأول مرة.. صحيفة التايم الأمريكية تمنح لقب طفل العام
لأول مرة.. صحيفة التايم الأمريكية تمنح لقب طفل العام
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