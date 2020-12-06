هيئة الدواء: تدشين منصة إلكترونية هدفها توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر الأدوية.. نواب: يجب أن يكون الحديث فيها بشكل مبسط وواضح للقارئ.. ونحتاج لتكاتف وسائل الإعلام مع دور العبادة

برلماني: تدشين منصة إلكترونية لتوعية المواطنين بمخاطر الأدوية خطوة مهمة جدا

نائب: تدشين منصة إلكترونية لتوعية المواطنين بمخاطر الأدوية يواكب التكنولوجيا الحديثة

برلماني يطالب بوجود دور رقابي لهيئة الدواء على الأدوية مجهولة المصدر

أشاد عدد من النواب بإعلان هيئة الدواء تدشين منصة إلكترونية هدفها توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر الأدوية، حيث أكدوا ضرورة تكاتف وسائل الإعلام مع دور العبادة؛ لتوعية المواطنين من شراء الأدوية المغشوشة، والتى يتم بيعها بطريقة عشوائية، مشيرين إلى ضرورة أن يكون الحديث فى هذه المنصة بشكل مبسط وواضح للقارئ، حتى لا يبتعد عن المتابعة.

فى البداية، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن إعلان هيئة الدواء عن تدشين منصة إلكترونية هدفها توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر الأدوية تعد خطوة مهمة جدا، وتستلزم تكاتف الإعلام مع هيئة الدواء لتحقيق ذلك.

وأشار "المشد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك سوء استخدام للأدوية، حيث يتداول المواطنون أدوية غير مصرح بها من على المواقع الإلكترونية وعلى الرصيف، الأمر الذى يؤدى إلى مشاكل صحية.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، بتكاتف وسائل الإعلام مع دور العبادة لتوعية المواطنين من شراء الأدوية المغشوشة، والتى يتم بيعها بطريقة عشوائية.

وقال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن تدشين منصة إلكترونية هدفها توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر الأدوية شىء إيجابى فى ظل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الفترة الأخيرة، بحيث نواكب التطور التكنولوجى الحالى.

وطالب "حافظ"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن يكون الحديث فى هذه المنصة بشكل مبسط وواضح للقارئ، حتى لا يبتعد عن المتابعة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن لجنة الصحة سبق وأن وافقت على قوانين تتعلق بغش الأدوية وتغليظ العقوبة على مصانع بير السلم لإنتاج الأدوية، كما أنها طالبت بإعادة صناعة الدواء المصرى وإنتاج المادة الفعالة حتى لا تنسحب الريادة من مصر فى صناعة الدواء.

وقال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إعلان هيئة الدواء تدشين منصة الكترونية بهدف توعية المواطنين بمخاطر الأدوية ، مشيرا إلى أنها خطوة هامة ، وتعتبر أول دور فعال للهيئة وهو أكثر من رائع.

وأشار "مرشد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مخاطر الأدوية المغشوشة مجهولة المصدر تعتبر أكثر من مخاطر المرض نفسه ، خاصه فى ظل وجود حملات على السوشيال ميديا تروج لأدوية ليس لها وجود وغير مرخص لها.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وجود مثل هذه المنصة سيساهم فى توعية المواطنين بشكل دائم من مخاطر الأدوية المغشوشة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لهيئة الدواء دور رقابى فى الرقابة على الأدوية مجهولة المصدر وتطبيق القانون عليها.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي لهيئة الدواء المصرية، عن تدشين أولى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال إنشاء صفحة رسمية على موقع الفيس بوك https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority

وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهدف من إنشاء الصفحة هو نشر الوعي والتثقيف الدوائي لفئات المجتمع المختلفة، والتعريف بالطرق السليمة لتناول العقاقير الدوائية، والتعريف بالآثار العكسية المرتبطة بالتناول الخطأ للأدوية، والتوعية بمخاطر الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والأدوية التي يتم سحبها من السوق، ومجابهة الشائعات المرتبطة بإتاحة وتداول وفاعلية وأمان الدواء بمصر.

وأضاف المركز، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على مد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع المصري من "مواطنين، صيادلة، نقابات، شركات دواء، وجميع شركاء منظومة صناعة الدواء المحلية"، ومواكبة المستجدات التقنية والرقمية، التي أصبحت ضرورة أساسية من مقتضيات التواصل الإعلامي الحديث بما يبرز مجهودات الدولة للارتقاء بصناعة الدواء ودفع عجلة التصدير والاستثمار الدوائي باعتبارها ركن أصيل من أركان الرعاية الصحية.

يذكر أن هيئة الدواء هي هيئة مستقلة تابعة لدولة رئيس مجلس الوزراء، أنشئت وفقا للقانون رقم 151 لعام 2019؛ إيمانا من الدولة بأهمية إنشاء جهة مستقلة مسؤولة عن صنع السياسات الدوائية، وتنظيم آليات تداول الدواء بمصر، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وتطوير الصناعة، وتأهيل السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمار، وفتح المجال أمام تصدير المنتجات الدوائية المصرية للدول المجاورة.