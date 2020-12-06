وعد البحري تتسلم عضوية جمعية المنتجين والموزعين السعوديين.. صور

تسلمت المطربة وعد البحري، بطاقة العضوية من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بعد أن زارت الجمعية الخميس الماضي، والتقت من خلالها برئيس الجمعية محمد الغامدي.





وأكدت "وعد البحري" على أنها تسعى بكل ما لديها لتقديم فن وأعمال غنائية راقية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها في صدد تحضيرات لطرح أغاني جديدة ستكون مع بداية العام الجديد "٢٠٢١".





وأشارت "البحري" قائلة: "بعد كورونا الجميع يبحث عن تقديم أعمال جديدة، ونحن قادرين على تجاوز تلك الجائحة، ونحاول أن نستعيد عافيتنا، وأن السعودية بلد الخير ومنها ستكون البداية لعودة وعد البحري للمشهد الفني، وبإذن الله سيكون النجاح حليفي".





وكانت آخر الأعمال الفنية التي طرحتها الفنانة السورية وعد البحري، هو ألبوم «فرحتي بيك» الذي تم طرحه في عام 2018 الماضي.



