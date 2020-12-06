رئيس اتحاد بنوك مصر: 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بدعم 5 مصارف

كشف محمد الاتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر ، عن تخصيص البنوك المصرية مبلغ 23 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الصادرات المصرية بتنفيذ كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري .





قال الإتربي لـ صدي البلد، إنه تم الاتفاق علي تخصيص تلك المبالغ لسدادها علي 3 اقساط قبل نهاية ديسمبر الجاري بمشاركة بنوك "الاهلي ، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة ، مصر" .





وأوضح الاتربي أنه تم صرف الشريحة الأولي من الاتفاق بنهاية نوفمبر الماضي وينتظر صرف شريحتين اثنتين خلال 15 ديسمبر الجاري و 30 ديسمبر من نفس العام.





وأشار إلي أن البنوك ستحصل تلك الأموال من وزارة المالية حيث سيتم صرف أكثر من 85%من المحفظة المخصصة لذلك الغرض.





ولفت الإتربي إلي أن هناك اهتمامًا من البنك المركزي المصري بالعمل علي دعم المصدرين وسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة .





وكان البنك المركزي سبق له الإعلان عن مبادرة لدعم المصدرين بضمانة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية .



