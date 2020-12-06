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اقتصاد

رئيس اتحاد بنوك مصر: 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بدعم 5 مصارف

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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محمد يحيى
كشف محمد الاتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر ، عن تخصيص البنوك المصرية مبلغ 23 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الصادرات المصرية بتنفيذ كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري .

قال الإتربي لـ صدي البلد، إنه تم الاتفاق علي تخصيص تلك المبالغ لسدادها علي 3 اقساط قبل نهاية ديسمبر الجاري بمشاركة بنوك "الاهلي  ، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة ، مصر" .

وأوضح الاتربي أنه تم صرف الشريحة الأولي من الاتفاق بنهاية نوفمبر الماضي وينتظر صرف شريحتين اثنتين خلال 15 ديسمبر الجاري و 30 ديسمبر من نفس العام.

وأشار إلي أن البنوك ستحصل تلك الأموال من وزارة المالية حيث سيتم صرف أكثر من 85%من المحفظة المخصصة لذلك الغرض.

ولفت الإتربي إلي أن هناك اهتمامًا من البنك المركزي المصري بالعمل علي دعم المصدرين وسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة .

وكان البنك المركزي سبق له الإعلان عن مبادرة لدعم المصدرين بضمانة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية .

وخصّصت وزارة المالية بموازنة العام المالي الجاري 7مليارات جنيه لدعم الصادرات المصرية.
رئيس اتحاد بنوك مصر: 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بدعم 5 مصارف
رئيس اتحاد بنوك مصر: 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بدعم 5 مصارف
رئيس اتحاد بنوك مصر: 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بدعم 5 مصارف
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