الفتوى والتشريع: إلزام الطرق والنقل بالقاهرة برد مبلغ 12 ألفًا و510 جنيهات إلى مجلس النواب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ ١٢ ألفا و٥١٠ جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية ، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع .





واستبان للجمعية العمومية ، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة ، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.





وثبت ، أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة ، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحى أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشئ لأصله بقيمة إجمالية مقدارها ١٧١ ألفا و٤١٠ جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره ١٤٠ ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف .





وقام مجلس النواب بسداد المبلغ المطلوب للمديرية ، وبلغت التكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا ٥٧ ألف جنيه، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره ٨٣ ألف جنيه عام ٢٠١٧ ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضى حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564,60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية .



