وزيرة الصناعة: 500 شركة صغيرة استفادت من مبادرة السداد الفوري لمستحقات الكيانات المصدرة

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لدعم قطاع المصدرين والتصدير في مصر بغرض توفير سيولة مالية لتخفيف الأعباء عنهم في ظل أزمة جائحة كورونا بغرض استمرار عمل تلك الكيانات الإنتاجية للحفاظ على العمالة لديها.





جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة بمقر الوزارة ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية،وأحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية ، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر وطارق فايد رئيس بنك القاهرة ونائبه حازم حجازي و هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري و ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات .





وأوضحت أن هناك اهتمامًا حكوميًا واضحًا لدعم المساندة التصديرية ليتم إطلاق عدد من المبادرات كان آخرها مبادرة السداد الفوري للشركات المصدرة، موضحة أن 1580 شركة تقدمت للمبادرة منها 500 شركة صغيرة .





وأضافت أن التنسيق مع وزارة المالية لفحص الملفات المقدمة وصرف المستحقات المطلوبة ، لا يمنع ايقاف برنامج الآليات السابقة ومن المقرر الإعلان عن البرنامج الجديدة لدعم الصادرات والذي يستهدف صناعات معينة لفتح أسواق جديدة في الخارج لها وتحقيق لها التنافسية المطلوبة وخصوصا في القارة الافريقية وإزالة التحديات الخاصة بها .



