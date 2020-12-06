ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة الصناعة: 500 شركة صغيرة استفادت من مبادرة السداد الفوري لمستحقات الكيانات المصدرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لدعم قطاع المصدرين والتصدير في مصر بغرض توفير سيولة مالية لتخفيف الأعباء عنهم في ظل أزمة جائحة كورونا بغرض استمرار عمل تلك الكيانات الإنتاجية للحفاظ على العمالة لديها.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل مبادرة  السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة بمقر الوزارة ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية،وأحمد  كجوك نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية ، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر وطارق فايد رئيس بنك القاهرة ونائبه حازم حجازي و هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري و ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات .

وأوضحت أن هناك اهتمامًا حكوميًا واضحًا لدعم المساندة التصديرية ليتم إطلاق عدد من المبادرات كان آخرها مبادرة السداد الفوري للشركات المصدرة، موضحة أن 1580 شركة تقدمت للمبادرة منها 500 شركة صغيرة .

وأضافت أن التنسيق مع وزارة المالية لفحص الملفات المقدمة وصرف المستحقات المطلوبة ، لا يمنع ايقاف برنامج الآليات السابقة ومن المقرر الإعلان عن البرنامج الجديدة لدعم الصادرات والذي يستهدف صناعات معينة لفتح أسواق جديدة في الخارج لها وتحقيق لها التنافسية المطلوبة وخصوصا في القارة الافريقية وإزالة التحديات الخاصة بها .

وأشارت إلي أن الحكومة تدعم الصناعات المحلية والتي تحتوي علي المكون المحلي لدعم الإنتاج القومي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنافسية للمنتج الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية تطلق مبادرة جديدة لدعم المصدرين بالتعاون مع البنوك.. تفاصيل

الحفاظ على العمالة من التشرد.. نائب اقتصادية النواب يوضح مزايا مبادرة دعم المصدرين

وزير المالية فى حوار مفتوح مع «المستثمرين»: حريصون على مساندة الصناعة

المالية تعلن تلقى طلبات المصدرين للسداد النقدى لمستحقاتهم المتأخرة أول نوفمبر

وزير المالية: إقبال متزايد على مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين

المالية: صرفنا للشركات المصدرة أكثر من 8 مليارات جنيه خلال عام

ترشيحاتنا

سقوط صفاء الهاشم المسيئة لـ مصر.. تعرف على أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي

هل المرتب الشهري عليه زكاة؟

بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تقتل زوجها طعنا بالسكين في الخانكة

لم يتجاوز عمرهما الـ 17 عامًا.. تفاصيل انتحار زوجين بـ الطوابق

قبل غلقه لأعمال المترو.. الجيزة تجهز محورًا مروريًا جديدًا بديلاً لشارع الهرم

اللي ييجي علي مصر مابيكسبش.. المصريون يلقنون صفاء الهاشم درسًا ضد العنصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: النساء البدينات الأكثر عرضه للإصابة بـ فيرس «كورونا»

دقيقة صمت.. القمة الأفريقية الاستثنائية تحيي ذكرى حفظة السلم وضحايا العنف.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر وماركة فستان هدى المفتي في مهرجان القاهرة