بأمر القضاء.. توصيل الكهرباء لمنزل عشوائي بمدينة نصر

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار الجهة الإدارية الممتنع عن توصيل التيار الكهربائي لمنزل بعزبة الهجانة بمدينة نصر ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية المصروفات .





واستندت المحكمة، علي أن المُشرع أوجب علي الجهة الإدارية ، أن تنهض لمنع المخالفة وإزالتها على وجه السرعة عند بدء الشروع فيها، وقبل الانتهاء منها أو فور إتمامها حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ الإجراءات آثار تمتد إلى الغير حسن النية .





ولم تصدر الجهة الإدارية القرار الإيجابى بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هى اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة ولا هى أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة بل سلكت مسلكًا بين ذلك متخذة الوجه الصحيح للقانون مما يشكل فى جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتى تقتضى قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التى وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يُهٌددِ أمن وسلامة السكان الشاغلين له.



