وزير النفط العراقي: تطوير الحقول النفطية لا يصب في مصلحة البلاد

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم /الأحد/، أن خطط تطوير الحقول النفطية السابقة لا تصب في مصلحة العراق، مبينا أن حكومة بلاده تتجه نحو تطوير قطاعين في البلاد.





وقال إسماعيل - في تصريح أوردته قناة (السومرية الإخبارية) - إن "العراق يتوجه حاليا لتطوير قطاعين، هما الغاز والبتروكيماويات، ومن ضمنها المصافي"، مؤكدا أن توجه الحكومة حاليا أن تكون الاستثمارات أغلبها في الغاز والمصافي.





وأضاف أن العراق سيراجع خطة تطوير شاملة لحقول النفط، مؤكدا أن الخطط السابقة لا تصب في مصلحة العراق وفقا للمؤشرات الأولية التي جاء بها فيروس كورونا، لافتا إلى أن العراق يقوم حاليا بدور إعادة الصياغة وجعل التوازن بين الاستثمارات التي تضخ لزيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام والاستثمارات التي تضخ لدعم قطاع المصافي والبتروكيماويات وإنتاج الغاز.



