الصحة: مستعدون لمواجهة أية تطورات جديدة في جائحة كورونا ..فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة ، إن مصر تعتبر من أقل الدول تأثُرًا بجائحة كورونا ، نتيجة السياسة التي وُضعت بمنتهى الاحترافية والحكمة من جانب الدولة .
وأضاف " محمد
عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع
على فضائية " MBC MASR2 " ، أن مواجهة جائحة
كورونا في مصر تنقسم لشقين ، الأول هو الجانب المؤسسي الخاص بعمل القيادة
السياسية في الدولة المصرية والإجراءات المتخذة للمواجهةة ، والشق الثاني هو الشق المجتمعي الخاص بتوعية
المواطنين.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة
الصحة ، أن بالنسبة للشق المؤسسي ، فقد قامت القيادة السياسية ببذل قصارى جُهدها
من خلال غرفة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء ، وغرفة إدارة الأزمة في وزارة الصحة .
وأشار" عبد
الفتاح " ‘ إلى أن تم إعادة الأنشطة الحياتية في مصر بشكل تدريجي وبشكل يضمن تأمين المواطن
، بالإضافة إلى عودة الشعائر الدينية ، وعودة السياحة ، وعودة العام الدراسي ، وأيضًا عودة
فعاليات المؤتمرات والمهرجانات التي تقوم مصر بتنظيمها ، ابتداء من المهرجانات
السينمائي وصولا للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، ولكن تم ذلك من خلال الالتزام بكافة الإجراءات
الاحترازية المطلوبة .
وأوضح أن وزارة
الصحة برئاسة الدكتورة " هالة زايد " ، وضعت خطة استراتيجية من أجل الاستعداد لمواجهة موجة محتملة ثانية من جائحة
كورونا ، مؤكدًا أن هناك غرف لإدارة الأزمة متواجدة في الـ 27 محافظة وليس في
ديوان وزارة الصحة فقط ، وذلك لضمان فورية الاستجابة والتعامل مع الحالات فور
حدوثها .
وأكمل تم
تحديث البروتوكولات العلاجية من خلال الإصدار الرابع ، بالإضافة إلى العمل على رفع
كفاءات المُنشآت الطبية ، وهي مستشفيات الصدر والحُميات ، التي كان عليها عامل
كبير في نجاح الدولة المصرية في تعاملها مع الوباء ، منوهًا إلى توافر مستشفيات
العزل أيضًا ، ورفع كفاءتها ، وتوافر أجهزة التنفس الصناعي بها .
وأضاف قامت
القيادة السياسية أيضًا بتدريب القوى البشرية والكوادر الفنية ، والفريق الطبي
بصفة عامة ، سواء كان أطباء ، او تمريض ، على كيفية التعامل مع الحالات ، والالتزام
بإجراءات مكافحة العدوى .