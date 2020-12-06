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الصحة: مستعدون لمواجهة أية تطورات جديدة في جائحة كورونا ..فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:27 م
إجراءات وقائية لمواجهة
إجراءات وقائية لمواجهة كورونا
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة ، إن مصر تعتبر من أقل الدول تأثُرًا بجائحة كورونا ، نتيجة السياسة التي وُضعت بمنتهى الاحترافية والحكمة من جانب الدولة .

وأضاف " محمد عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن مواجهة  جائحة كورونا في مصر تنقسم لشقين ، الأول هو الجانب المؤسسي الخاص بعمل القيادة السياسية في الدولة المصرية والإجراءات المتخذة للمواجهةة ، والشق الثاني هو الشق المجتمعي الخاص بتوعية المواطنين. 


وتابع  رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة ، أن بالنسبة للشق المؤسسي ، فقد قامت القيادة السياسية ببذل قصارى جُهدها من خلال غرفة إدارة الأزمة في مجلس الوزراء ، وغرفة إدارة الأزمة في وزارة الصحة .


وأشار" عبد الفتاح " ‘ إلى أن تم إعادة الأنشطة الحياتية في مصر بشكل تدريجي وبشكل يضمن تأمين المواطن ، بالإضافة إلى عودة الشعائر الدينية ، وعودة السياحة ، وعودة العام الدراسي ، وأيضًا عودة فعاليات المؤتمرات والمهرجانات التي تقوم مصر بتنظيمها ، ابتداء من المهرجانات السينمائي وصولا  للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، ولكن تم ذلك من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة .


وأوضح أن وزارة الصحة برئاسة الدكتورة " هالة زايد " ، وضعت خطة استراتيجية من أجل الاستعداد لمواجهة موجة محتملة ثانية من جائحة كورونا ، مؤكدًا أن هناك غرف لإدارة الأزمة متواجدة في الـ 27 محافظة وليس في ديوان وزارة الصحة فقط ، وذلك لضمان فورية الاستجابة والتعامل مع الحالات فور حدوثها .

وأكمل  تم تحديث البروتوكولات العلاجية من خلال الإصدار الرابع ، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءات المُنشآت الطبية ، وهي مستشفيات الصدر والحُميات ، التي كان عليها عامل كبير في نجاح الدولة المصرية في تعاملها مع الوباء ، منوهًا إلى توافر مستشفيات العزل أيضًا ، ورفع كفاءتها ، وتوافر أجهزة التنفس الصناعي بها .

وأضاف قامت القيادة السياسية أيضًا بتدريب القوى البشرية والكوادر الفنية ، والفريق الطبي بصفة عامة ، سواء كان أطباء ، او تمريض ، على كيفية التعامل مع الحالات ، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى .

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