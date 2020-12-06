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وزير التعليم العالي: نجاح كبير وانتشار لأطباء مصر في كل دول العالم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:27 م
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الصحة والفريق الخاص ببعثة جامعة هارفارد بذلوا مجهودا رائعا لإنجاح تلك البعثة رغم الظروف الصعبة، التي مرت بها وكانت دورة تدريبية ناجحة وحققت صدى واسعا، ذاكرا ان مصر لديها 30 كلية طب  سواء حكومية او خاصة. 

وأكد  ان شعارىالدولة حاليا هو  ان التعليم يستمر مدى الحياة وليس مقتصرا على فترة معينة .

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد، الى ان الاطباء المصريين خريجي الكليات المصرية يعملون في جميع دول العالم، معقبا: "مفيش قطاع طبي في العالم مفيهوش أطباء مصريين"، وان هؤلاء الأطباء يحققون تميزا غير مسبوق في القطاعات الصحية الدولية المختلفة التي تؤكد نجاح الدولة المصري في القطاع الصحي والطبي على مستوى التعليم والتدريب والتنمية.

وقال إن عبئا كبيرا جدا  يقع على القطاع التعليمي والبحث العلمي المصري لاستيعاب كل مراحل تدريب هذا العدد من الكوادر الطبية، ولذلك نحن في حاجة شديدة لتلك المبادرات والشركات، لتدريب الأطباء على كل المهارات الطبية الجديدة والمتطورة، وان هذه الشراكات تفتح ابواب ومجالات اخرى ليس فقط على مستوى التدريب.

واكد على انه يجب اعطاء فرص لكل الطلاب في مختلف التخصصات وخاصة القطاع الطبي التدريب والتعلم والبحث المستمر وتذليل كل إمكانيات الدولة لهم، منوها ان في مجال البحث العلمي وهو مجال حيوي في التدريب فيه هام جدا، وان جائحة كورونا اثبتت اهميته بشكل اكبر، وهذا لانها جعلت العالم كله يدرك اننا في قطعة صغيرة من العالم والجميع يتأثر من بعضه، وان شخص واحد في مقاطعة واحدة صغيرة استطاع ان يجعل فيروس لا يري بالعين المجردة ان ينتشر ويصيب ملايين من كل الأنحاء وان يجعل العالم كله شغله الشاغل هو البحث لايجاد لقاح هذا الفيروس القاتل.

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