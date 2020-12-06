لتشجيع المواطنين .. الملكة إليزابيث تنتظر دورها في تطعيم فيروس كورونا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الملكة اليزابيث من المتوقع أن تطعم بلقاح كورونا في غضون الأسابيع القادمة، وذلك لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح الحيوي.









وقال احد المصادر رفيعة المستوى للصحيفة، إن كلا من الملكة البالغة من العمر 94 عامًا والأمير فيليب ، 99 عامًا ، لن يتلقوا معاملة مميزة ويتم تفضيلهم عن المواطنين ، حيث سينتظرون في الطابور انتظار الموجة الأولى من تطعيم كورونا المخصص لمن هم فوق الثمانينيات والمقيمين في دور الرعاية.









وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقبل كلاهما التطعيم الخاص بفيروس كورونا، بناء على نصيحة أطبائهم.









يعتقد خبراء الصحة العامة أنه إذا أعلن الزوجان عن تلقيهم اللقاح ، فقد تقطع شوطًا طويلًا في مكافحة المعلومات الخاطئة التي ينشرها منظرو المؤامرة والتي قد تؤدي إلى رفض نسبة كبيرة من السكان للقاح.



