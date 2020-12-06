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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. غرفة مكة تطور كفاءاتها باتفاقية مع معهد إدارة المشاريع

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:01 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
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قسم الاقتصاد
وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وفرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية اليوم، اتفاقية بهدف المساهمة في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي غرفة مكة المكرمة، وذلك بتقديم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد بتكاليف مخفضة.

كما تهدف الاتفاقية إلى نقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مدراء المشاريع في المملكة، إلى جانب وضع واعتماد آلية لربط مدراء المشاريع في غرفة مكة المكرمة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.

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وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الاتفاقية تشمل التعاون على تطوير واعتماد آلية للموافقة على المعايير والمواصفات للنشاطات المشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضا التعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، وخلق بيئة متكاملة لتطور مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في غرفة مكة المكرمة بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة.
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