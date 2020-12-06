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أخبار البلد

40 بعثة تنقيب أثرية.. علاقات تاريخية بين مصر وفرنسا سياحيًا وأثريًا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
اهتمام مصري فرنسي مشترك بعلوم الآثار والاكتشافات الأثرية، الذى سعى فيها الجانب الفرنسي، لمد يد العلم فى مجال الآثار المصرية، وإرسال بعثات تجري الأبحاث والدراسات، لتزيد العالم من العلوم و الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أن فرنسا تعد سوقًا سياحية هامًا للمقصد السياحي المصري.

وتواجدت فرنسا داخل مصر عبر قرابة 40 بعثة أثرية والعديد من المعاهد أبرزها، المعهد الفرنسي للأثار الشرقية "IFAO" ، مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي -المصري لدراسة معابد الكرنك، لتكون منبرا لاكتشاف الحضارة والتاريخ والآثار المصرية .

وعملت بعثات التنقيب الفرنسية فى العديد من مواقع العمل، لاكتشاف وترميم الآثار المصرية القديمة ، أبرزها فى سقارة وتونس والرامسيوم" والتى تعمل بشكل منتظم وتحت اشراف وزارة السياحة والآثار ممثلا فى المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري .

كما تحتل السوق السياحية الفرنسية ، الأسواق الخمسة الكبرى المصدرة لـ السياحة المصرية، ويهتم السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية، من ارتياد المقاصد الثقافية و التجول والترحال فى دروب التاريخ المصري الحديث والفرعوني والقبطي والروماني واليونانى، ليكون مقصدا فريدا يشبع فيه رغبة الثقافية .

كما تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تعاونا في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس "صان الحجر" الأثرية لرفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، وعقد ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو بالإضافة إلى تعهد المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، تطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين .
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