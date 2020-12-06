40 بعثة تنقيب أثرية.. علاقات تاريخية بين مصر وفرنسا سياحيًا وأثريًا

اهتمام مصري فرنسي مشترك بعلوم الآثار والاكتشافات الأثرية ، الذى سعى فيها الجانب الفرنسي، لمد يد العلم فى مجال الآثار المصرية، وإرسال بعثات تجري الأبحاث والدراسات، لتزيد العالم من العلوم و الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أن فرنسا تعد سوقًا سياحية هامًا للمقصد السياحي المصري.





وتواجدت فرنسا داخل مصر عبر قرابة 40 بعثة أثرية والعديد من المعاهد أبرزها، المعهد الفرنسي للأثار الشرقية "IFAO" ، مركز الدراسات السكندرية، المركز الفرنسي -المصري لدراسة معابد الكرنك، لتكون منبرا لاكتشاف الحضارة والتاريخ والآثار المصرية .





وعملت بعثات التنقيب الفرنسية فى العديد من مواقع العمل، لاكتشاف وترميم الآثار المصرية القديمة ، أبرزها فى سقارة وتونس والرامسيوم" والتى تعمل بشكل منتظم وتحت اشراف وزارة السياحة والآثار ممثلا فى المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري .





كما تحتل السوق السياحية الفرنسية ، الأسواق الخمسة الكبرى المصدرة لـ السياحة المصرية، ويهتم السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية، من ارتياد المقاصد الثقافية و التجول والترحال فى دروب التاريخ المصري الحديث والفرعوني والقبطي والروماني واليونانى، ليكون مقصدا فريدا يشبع فيه رغبة الثقافية .



