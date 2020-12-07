نهضة لم تشهدها من قبل.. كيف تغلبت شمال سيناء على مشاكل ضعف المياه

تعرضت مناطق عديدة في محافظة شمال سيناء ،الي انقطاع المياه بشكل متكرر ،خاصة في الأحياء التي يوجد بها كتلة سكنيه ، الأمر الذي دعا المحافظة لان تبحث عن طرق متعددة لحل المشكلة وايجاد بدائل لتوفير المياه بصفة مسانرة والتغلب على نظام المناوبة عند وصول المياه لاحياء علي حساب احياء اخري خاصة في المدن الرئيسية.
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، في بيان صحفي، انه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة الي جانب شبكة مياة جديدة بالعاصمة.
وأكد اللواء شوشه، علي انه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة. من بينها رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف م٣ يوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينيه ١٠ آلاف مترا مكعبا تزداد إلى ٢٠ ألف م٣ يوم ومحطة ابي صقل التي تغذي الريسه بطاقة 10الاف متر مكعب.
كما تم أفتتاح 4 محطات لتحلية المياه بالعريش، شمال سيناء ، بطاقة 25 ألف م٣ يوم (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 مترا مكعبا في اليوم ومحطة تنتج 10 آلاف م ٣ يوم.
ولفت اللواء شوشه ، انه تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد بطاقة 5 آلاف متر مكعب فى اليوم على ساحل البحر بالشيخ زويد بقيمة 100 مليون جنيه، كما يوجد فى مدينة الشيخ زويد 6 محطات مياه أخرى لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
واكد علي انه تم انشاء 3 محطات اخري لتحلية مياه الابار بمركزي الحسنة ونخل :منها محطة لتحلية مياه الآبار بقرية بغداد بالحسنة، ومحطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل.
وقال اللواء شوشه ، بأن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.
واكد اللواء شوشه ، علي أنه تم تطوير ورفع كفاءه خطوط شبكة المياه الجديدة في مدينة العريش بأطوال شبكات 650 ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين 110 ملليمترات إلى 710ملليمترات، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، المحافظ ، إنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الاوسط وأفريقيا بمنطقة غرب العريش علي3بطاقةمراحل الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم وبتكلفة 97 مليون دولار ، ويستغرق إنشاؤها عامين.. بينما المرحلتين الثانية والثالثة يستغرق إنشاؤها عامين ايضا بطاقة 200 ألف م٣ يوم .
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وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، في بيان صحفي، انه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة الي جانب شبكة مياة جديدة بالعاصمة.
وأكد اللواء شوشه، علي انه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة. من بينها رافع كرم أبو نجيله بسعة تخزينية ٧ آلاف م٣ ، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف م٣ يوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينيه ١٠ آلاف مترا مكعبا تزداد إلى ٢٠ ألف م٣ يوم ومحطة ابي صقل التي تغذي الريسه بطاقة 10الاف متر مكعب.
كما تم أفتتاح 4 محطات لتحلية المياه بالعريش، شمال سيناء ، بطاقة 25 ألف م٣ يوم (منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 مترا مكعبا في اليوم ومحطة تنتج 10 آلاف م ٣ يوم.
ولفت اللواء شوشه ، انه تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد بطاقة 5 آلاف متر مكعب فى اليوم على ساحل البحر بالشيخ زويد بقيمة 100 مليون جنيه، كما يوجد فى مدينة الشيخ زويد 6 محطات مياه أخرى لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
واكد علي انه تم انشاء 3 محطات اخري لتحلية مياه الابار بمركزي الحسنة ونخل :منها محطة لتحلية مياه الآبار بقرية بغداد بالحسنة، ومحطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل.
وقال اللواء شوشه ، بأن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.
واكد اللواء شوشه ، علي أنه تم تطوير ورفع كفاءه خطوط شبكة المياه الجديدة في مدينة العريش بأطوال شبكات 650 ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين 110 ملليمترات إلى 710ملليمترات، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، المحافظ ، إنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الاوسط وأفريقيا بمنطقة غرب العريش علي3بطاقةمراحل الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم وبتكلفة 97 مليون دولار ، ويستغرق إنشاؤها عامين.. بينما المرحلتين الثانية والثالثة يستغرق إنشاؤها عامين ايضا بطاقة 200 ألف م٣ يوم .
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