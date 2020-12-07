نهضة لم تشهدها من قبل.. كيف تغلبت شمال سيناء على مشاكل ضعف المياه

وقال اللواء شوشه ، بأن إنتاج هذه المحطات يضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.واكد اللواء شوشه ، علي أنه تم تطوير ورفع كفاءه خطوط شبكة المياه الجديدة في مدينة العريش بأطوال شبكات 650 ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين 110 ملليمترات إلى 710ملليمترات، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، المحافظ ، إنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الاوسط وأفريقيا بمنطقة غرب العريش علي3بطاقةمراحل الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم وبتكلفة 97 مليون دولار ، ويستغرق إنشاؤها عامين.. بينما المرحلتين الثانية والثالثة يستغرق إنشاؤها عامين ايضا بطاقة 200 ألف م٣ يوم .اقرأ أيضا :