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بين الناس

سكان عقار محرم بيك المنهار يستغيثون بالمسئولين: إحنا في الشارع

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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احمد قطب

ارسلت القارئة هبة شاهين شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد تشكوا من تضرر أهالي شهداء حادث عقار محرم بك بوجودهم في الشارع بعد سقوط العقار .

وقالت في شكواها سكان عقار محرم بيك لا يوجد لديهم مسكن بديل ويقيمون في الشارع هو وأطفالهم في عز الشتاء والبرد يجب ان يهتم بهم  محافظ الإسكندرية وتوفير مسكن بديل لهم .

وطالبت المسؤولين بالاهتمام بسكان العقار قبل نوة القاسم فهم بين ويلات فقدان اهاليهم والتشريد من بيوتهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


الجدير بالذكر ان شهدت منطقة محرم بك بالإسكندرية حادثا مأساويا بعد انهيار عقار مكون من ثلاثة أدوار ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا متواجدين داخل العقار ولم يتمكنوا من الخروج، وخرجت جثامين الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، "اليوم السابع" انتقل إلى مكان العقار المنهار حيث تحركت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم بشأن العقار وإخلاء العقار المجاور له وقطع المرافق حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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