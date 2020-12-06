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ديني

دعاء يغفر الله به كل الذنوب والمعاصي.. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:31 م
دعاء يغفر الله به
دعاء يغفر الله به كل الذنوب والمعاصي.
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محمود ضاحي
نشر الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تحت عنوان " دعاء يغفر الله به كل الذنوب والمعاصي"

وقال : : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

وأضاف: دعاء سيد الاستغفار هو بداية وصفحة جديدة لكل ذنب عمله  المسلم عليه  أن  يردد هذا الدعاء ، موضحا أن هذا الدعاء كرره وإذا أذنبت قم وردد فهو لكل صاحب معصية وهفوات عليه الرجوع إلى ال.


ونصح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، من أصابه الهم والحزن وأغلقت أمامه أبواب الدنيا أن يلجأ إلى أبواب السماء المفتوحة دائما بالدعاء إلى الله.

وقال عاشور،  إن النبي لما أصابه الحزن لجأ إلى باب السماء وقال "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ، إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكته أمري ، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك".

وأشار إلى أن الإستغفار والذكر وقراءة القرآن يفتحون الأبواب المغلقة أمام المسلم فعليه أن يداوم على هذه الأمور في كل حركاته وسكناته.

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عن دعاء جلب الخير والرزق وإبعاد كل شر، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه كان دائمًا يدعو به وهو "اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم، وأسألك الجنة وما قري اليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل.

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