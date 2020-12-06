أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ واتساب ويب.. شركة صينية متهمة بتزويد 20 مليون هاتف ببرمجيات خبيثة

أشارت بعض التقارير التقنية إلى أن شركة سامسونج Samsung، تعمل على تطوير حساس تصوير للهواتف الذكية بدقة هائلة، بعد أن شارك حساب التسريبات الشهير "Ice Universe" تغريدة قال فيها إن الشركة الكورية الجنوبية ستدعم هواتفها بحساس بدقة 600 ميجابيكسل.



