أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ واتساب ويب.. شركة صينية متهمة بتزويد 20 مليون هاتف ببرمجيات خبيثة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
يحصل إصدار تطبيق التراسل الفوري من واتساب WhatsApp، على الويب على نصيبه من التحديثات الجديدة، وعلى الرغم منه أنه يفتقر إلى بعض ميزات مهمة من نسخة الهاتف المحمول إلا أنه يضم بعض أهم الخواص لتحسين تجربة المستخدم للتطبيق من خلال إصدار سطح المكتب.
لا يعلم الجميع كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10، حيث يرغب البعض منا بتصوير وتسجيل شاشة الكمبيوتر كفيديو وليس كـلقطة الشاشة المعروفة بـ "اسكرين شوت" مثل ميزة الهاتف الذكي، فقد يرغب بعض اللاعبون في تسجيل طريقة اللعب أو بعض خفايا اللاعب أثناء لعبها على جهاز الكمبيوتر ولا يعرف كيفية تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ويندوز 10.
يقدم موقع "androidauthority" التقني، كل أسبوع مجموعة من أفضل التطبيقات والألعاب المميزة لهواتف أندرويد والموجودة على متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play" لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.
أصدرت محكمة صينية حكما في قضية تتعلق بالشركة المصنعة للهواتف الصينية جيونى Gionee، والتي أضافت متعمدة برمجيات خبيثة في مئات الملايين من الهواتف الذكية دون علم المستخدمين.
أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لهواتف أندرويد وآيفون يجلب ميزة جديدة رائعة، وهي سمة "الخلفيات المخصصة"، والتي تتيح لك تعيين خلفيات مخصصة لكل محادثة أو مجموعة بدلا من تعيين خلفية واحدة فقط لجميع المحادثات والدردشات الجماعية والتي كانت تأتي مقيدة بشكل إفتراضي على المنصة بصورة واحدة للتطبيق لكافة جهات الاتصال.
أشارت بعض التقارير التقنية إلى أن شركة سامسونج Samsung، تعمل على تطوير حساس تصوير للهواتف الذكية بدقة هائلة، بعد أن شارك حساب التسريبات الشهير "Ice Universe" تغريدة قال فيها إن الشركة الكورية الجنوبية ستدعم هواتفها بحساس بدقة 600 ميجابيكسل.
يمتلك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، ميزة أخرى إلى جانب مشاركة وعرض مشاركات المستخدمين على المنصة، حيث يمكن للمستخدم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات على أحداث أبرز القصص، وبالإضافة إلى ذلك، توفر لك الشبكة الاجتماعية عدة خيارات تمكنك من إضافة أو إزالة أي من التحديثات في أهم الأخبار، وفقا لما ذكره موقع "indiatoday".
تسعى الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإضافة تقنيات حديثة إلى هواتفها الرائدة واستطاعت بعض الشركات بالفعل طرح أجهزة ذات شاشة كاملة وتخلت كليا عن فكرة الثقوب أو الشقوق لإضافة الكاميرا الأمامية المخصصة لتصوير السيلفي، حيث اتجهت تلك الشركات لإنتاج وحدات بكاميرا منبثقة تعويضا عن الثقوب، وفيما يلي نستعرض أفضل الهواتف الذكية بتقنية الكاميرا الأمامية المنبثقة لعام 2020.