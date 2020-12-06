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فن

نشرة الفن .. الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني .. أنباء عن انفصالهما.. ماذا يحدث بين تيم حسن ووفاء الكيلاني

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:38 م
وفاء الكيلاني و تيم
وفاء الكيلاني و تيم حسن
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شروق ابراهيم


تساءل كثيرون من رواد السوشيال ميديا عن سر رفض الفنان عمرو دياب الإنجاب من زوجته دينا الشربيني، وذلك بعد اتضاح الرؤية ومعرفة سبب الخلاف بين الثنائي الذي وصف دائما بأنه الأكثر رومانسية في الوسط الفني.


انتشرت أنباء على مدار الأيام الماضية حول انفصال الفنان السوري تيم حسن عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بحسب ما نشرت عدد من المواقع اللبنانية.

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.


حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية وأقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

في السادس من شهر ديسمبر عام 1964، أتت إلى العالم أيقونة فنية من الصعب تكرارها ذات الضحكة المشرقة وصاحبة الكاريزما المليئة بالمواهب، هي الفنانة الكبيرة شريهان التي يصادف اليوم عيد ميلادها الـ56. 


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