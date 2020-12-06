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أخبار العالم

أبرزها لطلبة المرحلة الثانوية.. قرارات أردنية مهمة يصدرها مجلس الوزراء

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:58 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على شمول الأدلّاء السياحيين ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة لمواجهة جائحة كورونا.

وسيتمّ من خلال البرنامج، منح قروض للأدلّاء السياحيين بقيمة 5 آلاف دينار لكلّ واحد منهم، أسوة ببقيّة القطاع السياحي، على أن يتمّ صرف هذه القروض على شكل دفعات كبدل رواتب للأدلّاء السياحيين، بهدف التخفيف من الآثار السلبيّة الناجمة عن جائحة كورونا وفق ماذكرته قناة المملكة "الاردنية" .

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدٍّلًا لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020م.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى إعادة تنظيم أسس معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانويّة العامّة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصليّة، وذلك بإلزام حامل الشهادة المطلوب معادلتها بتقديم ما يثبت إقامته مدّة لا تقلّ عن سنتين دراسيّتين في الدولة التي صدرت عنها الشهادة وفقًا للتقويم المدرسي فيها.

كما تأتي التعديلات لوضع أسس لمعادلة الشهادة الصّادرة عن المدارس غير العربيّة في البلدان غير العربيّة، وتدرّس بغير اللغة الأصليّة للدولة الموجودة فيها.

كما وافق مجلس الوزراء على نظام معدٍّل لنظام صندوق دعم الحركة الثقافيّة والفنيّة لسنة 2020م.

ويهدف النظام إلى تفعيل أدوار الهيئات الثقافيّة ومؤسّسات المجتمع المدني، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنمويّة في مجالات الثقافة والفنّ، وتحقيق الرعاية المطلوبة للموهوبين والمبدعين، والمساهمة في دعم تطوير المحتوى الإعلامي، ودعم الدراما التلفزيونيّة الأردنيّة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدٍّلًا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2020م، لغايات دمج المركز الثقافي الملكي ضمن هيكلة الوزارة، وتحويله إلى وحدة تنظيميّة فيها؛ وذلك إنفاذًا للتوجّه الحكومي بإعادة هيكلة المؤسّسات الحكوميّة.

وبناء على ذلك أقرّ المجلس أيضًا  إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2020
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