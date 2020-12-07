استثناء 4 هيئات من رسوم إعلانات الطرق بالقانون الجديد.. تعرف عليها

يهدف قانون تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وأليات تطبيقها سواء كانت داخل مقرات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد " وهو الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات" ليتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الإعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للأعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الأداب العامة.





فئات مستثنية من الخضوع للقانون

يعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

ولا تخل أحكام القانون بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.





يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.





يُلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. وتُلغى المادتان (36، 37)، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.





وتُلغى المادة (11) وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8)، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9)، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند "2" من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.