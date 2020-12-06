اللجنة الأولمبية تهنئ كريم درويش لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهاني إلى كريم درويش نجم منتخب مصر السابق للأسكواش لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للأسكواش في انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية.





وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن حصول كريم درويش على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش تتويج لنجاح مصر الدولي في لعبة الأسكواش وأن أفضل اللاعبين واللاعبات على المستوى العالمي من مصر.





وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن التواجد المصري في المناصب الدولية الرياضية هدف نسعى لتحقيقه في جميع الاتحادات الدولية لأنه يضيف قيمة كبيرة للرياضة المصرية ويزيد من نجاحاتها في الفترة الحالية.