عرضها للبيع بـ 45 ألف دولار.. حكاية الأجسام الغامضة فى أمريكا ورومانيا.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو للاجسام الثلاثة التي ظهرت واختفت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي رومانيا ويظهر الفيديو ان هذه الاجسام الان يتم بيعها .





الفيديو ان الأجسام الثلاثة التي ظهرت واختفت هي ليست من صنع الكائنات الفضائية ولكنها عبارة عن مجموعة صغيرة من الفنانين تبنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن وضع تلك الأجسام ومن ثم إزالتها . وأضافالأجسامإزالتها





واوضح الفيديو أن الفنانون نشروا عبر حساب يدعي "الفنان الأكثر شهرة" صورا قالوا إنها لمراحل صنع المسلات المعدنية وعرضو فيديو لابعادها والمواد المصنوعة منها .





وتابع الفيديو ان الاغرب انهم عرضوا عملهم الفني للبيع بسعر 45 الف دولار مع شهادة موقعة ومؤرخة وقالوا ان تسليمها يستغرق من 4 الي 6 أسابيع لافتا الي ان البعض اعتبر انها لعبة تسويقية ذكية ولكن لا يوجد دليل حتى الآن علي صحة تلك الادعاءات .





وقد عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا سابقا بعنوان "الهيكل الغامض ونظرية الكائنات الفضائية سر ليس له تفسير".





وكان قد أكد التقرير سباقا أن الحياة الأخري في الفضاء كانت مصدر إلهام لصناع السينما العالمية، فخرجت الملحمة الأشهر "Star Wars" وكذلك سلسلة "Star Trek"، لكن جنون الحياة الأخرى في الفضاء أفرز شريحة كبيرة من المؤمنين بها حول العالم فهناك من يحاول إثباتها بطرق علمية وهناك من يستغلها لإثارة البلبلة.





وقد ظهر بشكل مفاجئ هيكل غامض في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، الكثير ممن رأوه قالوا إن التصميم مستوحى من هيكل مشابه له في فيلم 2001: ملحمة الفضاء، لكن ما أثار الغموض أكثر هو ظهور هيكل آخر شمال شرقي رومانيا ارتفاعه يصل إلى 4 أمتار بعد اختفائه من صحراء ولاية يوتا الأمريكية ما جعله هيكلا غامضا.





وأوضح التقرير أن هذه المعلومات من تصريح المسؤولة عن الثقافة والتراث في المدينة الرومانية المكتشف فيها الهيكل، حيث أكدت أن دخول هذه المنطقة يحتاج إلى تصريح من وزارة الثقافة وهذا لم يحدث، والغموض حتى الآن هو المسيطر على الهيكل الذي يختفي فجأة ويظهر في مكان آخر بالعالم، فهل نحن أمام فنان مجهول يثير البلبلة بهيكله الغامض أم أن الكائنات الفضائية تتلاعب بنا .