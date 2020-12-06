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أخبار البلد

بدء تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمبعوثين إلى الخارج من التعليم العالي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الدورة التدريبية للملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي تضم 54 متدربا تم تقسيمهم على مجموعتين، ويُستهدف البرنامج تدريب 628 على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
جديرٌ بالذكر أن البرنامج التدريبي يُقدم بمقر الأكاديمية الوطنية لمدة 7 أيام تدريب مكثف بدأ اليوم بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية من حيث قرار تأسيسها والبرامج التي تقدمها.

ويعتمد البرنامج على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية.

ويحاضر ضمن البرنامج أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث، وقد تم تخريج الدفعة الأولى منهم والتي كان قوامها 28 متدرب في 17 نوفمبر الماضي.
 
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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