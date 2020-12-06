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رياضة

أحمد ياسر ريان يهنئ جمهور الأهلي بعد التتويج بـ كأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:06 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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محمد بدران
حرص احمد ياسر ريان لاعب النادى الأهلي علي الاحتفال بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، علي حساب طلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.


ونشر احمد ريان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": صورة وعلق قائلًا " مبروك لجمهور النادى الاهلى 🏆".


ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.


ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.


لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 


يواصل الأهلي دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، ويفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج  بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.


ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.


بطولة دوري أبطال أفريقيا  كانت اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل  الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.



وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.


الأهلي يحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ:


وسبق وأن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية مرتين، موسمي 2005 - 2006 و 2006 - 2007، ليرفع رصيده إلى 3 مرات، بعد التتويج بها هذا الموسم.


وتخطي الأهلي  كلا بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة  الإسباني، في عدد مرات تحقيق الثلاثية التاريخية، حيث سبق وأن حققها عملاقي أوروبا مرتين.


وأصبح الأهلي أكثر فريق تحقيقا للثلاثية التاريخية على مر التاريخ برصيد 3 مرات، بالتساوي مع أوكلاند سيتي الأمريكي.



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