ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غدا في مهرجان القاهرة.. إعادة عرض فيلمي "أرض الرحل" و"حظر تجول"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:21 م
حظر تجول فيلم
حظر تجول فيلم
Advertisements
أحمد إبراهيم
يعرض غدا في مهرجان القاهرة السينمائي، وللمرة الثانية في الثامنة مساء بالمسرح الكبير، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


الفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.


كما يعاد عرض الفيلم المصري "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في السادسة والنصف من مساء غد، بمسرح WE، في دار الأوبرا المصرية.


الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.


"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القاهرة السينمائي.. قائمة تضم 10 أفلام من أهم إنتاج 2020 منها «أرض الرُحّل» الفائز بأسد فينسيا.. و«أوندين» الحاصل على جائزتين في برلين.. والفلسطيني «غزة مونامور»

مباشرة من المهرجانات الكبرى.. القاهرة السينمائي يكشف عن دفعة جديدة من أفلامه

محمود الليثي: فخور بالمشاركة في حظر تجول وتمثيل مصر بالقاهرة السينمائي

غدا.. العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

نفاد تذاكر حظر تجول قبل 24 ساعة من عرضه بالقاهرة السينمائي

بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. تفاصيل فيلم حظر تجول لإلهام شاهين قبل عرضه بالقاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

كان بيضربني فطعنته.. قاتلة زوجها في القليوبية: كنت بدافع عن نفسي

استقالة رئيس الوزراء الكويتي والحكومة

لم يتجاوز عمرهما الـ 17 عامًا.. تفاصيل انتحار زوجين بـ الطوابق

قبل إغلاق باب انتقالات اللاعبين بساعات.. أبرز صفقات وقوائم أندية الدوري المصري

عالية بـ شموخي.. أول تعليق من صفاء الهاشم بعد سقوطها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رغم توقيع اللاعب.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف جديد.. درة بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

رخيصة ومفيدة.. استخدامات غير متوقعة لـ بودرة الأطفال

تنام في الشارع.. أسرة تناشد المسئولين لتوفير شقة بعد انهيار عقارهم