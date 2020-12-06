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محافظات

محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:14 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم خلال جولة ببعض مراكز المحافظة المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا ومدينة قطور وكفر الزيات وبسيون، وذلك للاطمئنان علي جاهزية المقار الانتخابية قبل بدء عملية التصويت في جول الاعادة لانتخابات مجلس النواب "المرحلة الثانية" غدًا.


بدأت الجولة بتفقد مدارس الإمام الشافعي، أم المؤمنين، طنطا الثانوية بنات، طنطا الإعدادية، غياث الدين الرسمية للغات، سعيد العريان، الجلاء الصناعية ومعهد فتيات طنطا الثانوي.

وانتقل المحافظ لتفقد المقرات الانتخابية بمدينة قطور حيث تفقد المقر الانتخابي بمركز الشباب والإدارة الزراعية بقطور، كما تفقد المقر الانتخابي لمعهد كفر الزيات الإعدادي الثانوي الأزهري ومدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة صلاح الدين الإبتدائية بمدينة كفر الزيات.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أماكن مبيت قوات التأمين بطنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون وذلك للاطمئنان على توفير كافة السبل المعيشية وتوفير كافة الأدوات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشهيد سامح الشهاوي ومدرسة الشهيد عبد الله الصاوي بقرانشو ومدرسة صلاح الدين حتاتة الإعدادية ببسيون.

رافق المحافظ خلال جولته وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيسي حي أول وثان طنطا ورئيس مركز ومدينة قطور ورئيس مركز ومدينة كفر الزيات ورئيس مركز ومدينة بسيون.
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور
محافظ الغربية يتفقد المقار الانتخابية بحي أول وثان طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون.. صور
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