نائب رئيس جامعة طنطا: مراكز تميز لتطوير البحث العلمي والابتكار

اكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ، امتلاك الجامعة لمراكز تميز لإجراء البحوث العلمية في كافة التخصصات العملية، وبما يضمن تعزيز قدرات وتنمية مهارات شباب الباحثين بجامعة طنطا .





جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التى عقدت اليوم بكلية العلوم تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي القائم بأعمال عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، والدكتور محمد الشنشوري، والدكتور محمد عطية، وعدد من شباب الباحثين بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي القائم بأعمال عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية، والدكتور محمد الشنشوري، والدكتور محمد عطية، وعدد من شباب الباحثين بالكليات العملية بجامعة طنطا0





وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا توفير خدمة الفحص وإجراء التحاليل الخاصة بمرض بأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"بجامعة طنطا ، مطالبًا بضرورة إدراج تحليل الثلاسيميا للمقبلين على الزوج لتجنب إنجاب أطفال حاملين للمرض، وكذلك إيلاء الأهمية للبحوث التطبيقية تحقيقا لرؤية مصر 2030 ، مثل الأبحاث الخاصة بالتجارب السريرية فى علاج فيروس كورونا المستجد، وأبحاث التسلسل الجينى للفيروس بجمهورية مصر العربية والتى تسهم بشكل كبير فى طرق علاج الفيروس.



