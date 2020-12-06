باستثناء 3 فئات.. محافظ الفيوم يقرر تخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بسبب كورونا

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، تخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى النصف الثاني من الشهر، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتًا أنه يستثنى من القرار مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى بالفيوم.

وتضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن قرار المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ الفيوم على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المنشات الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأعلن المهندس تامر هيكل، مؤسس وصاحب جروب غيث “رواد شباب الخير بالفيوم”، عودة الجروب للعمل من جديد من أجل مساعدة جميع مصابي كورونا من أبناء مدينة الفيوم ومراكزها، في حين ظهور أو زيادة الحالات، ومساعدة كبار السن والمحتاجين والفقراء من اهالى محافظة الفيوم بالنجوع والقرى والمدن .

و أضاف غيث أن الجروب يهدف الى التواصل مع الاهالى لغسل وتكفين موتى كورونا من أبناء محافظة الفيوم بالمجان، حيث ظهرت الفكرة في بداية الموجة الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجد.

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وقال أنه يوجد مع الحملة أيضا فريق سيدات بغيث ، لتكفين وتغسيل الموتى من فتيات وسيدات الفيوم ، طوال ال 24 ساعة ، وطوال أيام الأسبوع .





و أعلن هيكل، في وقت سابق، توفير سيارة الخير للقادرين وغير القادرين، والسيارة موجودة تحت أمر الجميع من المرضى الحالات اللي بتحتاج تسافر القاهره والفيوم، لغير القادر