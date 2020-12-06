خالد الجندي مهاجما السلفيين : كلمة «قولا واحدا» جمدت عقول طلاب العلم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أصحاب المنهج السلفي روجوا لكلمة «قولا واحدا»، موضحًا: بمعنى من يقول رأيًا آخر فى أى مسألة فقهية يعتبر فاسقًا وعربيدًا، لافتًا إلى أن هذه الكلمة جمدت عقول طلاب العلم.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كلمة قولا واحدا، ورم سلفى، هدفه السيطرة على عقول الناس برأى واحد، انتشر فى كل الأزقة والربوع، وذهلت من ظهور أستاذ جامعى على الشاشات؛ وأبدى رأيه فى وثيقة تأمين الزوجة، بقوله هذه الوثيقة باطلة قولا واحدا".
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن الله تعالى أمرنا بتكريم المرأة، ولا يجوز أن نسمع عن تشريدها أو نومها بالشوارع، قائلا: «الراجل عادي ينام حتى في ماسورة صرف، أو فوق ضهر القطر».
واقترح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الحل لهذه المشكلة هو عمل وثيقة تأمين للأسرة وليست للمرأة فقط، لتحمل نفقات الأطفال بعد حالات الطلاق، والتي تنشب بعدها حرب بين الرجل والمرأة، وبالتالى يكون الأمر من أجل مصلحة الرجل.
من جانبه، رأى الدكتور محمد سالم أبو عاصى، من علماء الأزهر الشريف، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، بجامعة الأزهر، تعليقا على اقتراح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عمل وثيقة تأمين للزوجة، أن الحياة متطورة والخطأ يمكن أن يرجع إلى ظن البعض أن كل ما لم يحدث فى عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بدعة وضلالة.
ونوه «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، بأن البدعة التى ننكرها هى التى تخالف الدين، أما كل ما يوافق مصالح الناس فهو حلال، والكثير من الأمور اقتضتها ظروف الحياة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها".
وواصل: أن الحديث عن الحصول على اجازة علمية بعيدا عن مؤسسة الأزهر، يعتبر "دجل ونصب"، لافتا إلى أنه لا يعقل الحصول على اجازة من أناس مجهولة ومنقطعي الصلة بالعلم.
وأردف: أن "الإجازة خارج المؤسسات الدينية المعتبرة، لا تعطى الحق لأحد فى الفتوى ومن يفعل هذا دجال، هتلاقى أناس كثر يقولك معايا اجازة وهو ولا يعرف اى شىء عن العلم".