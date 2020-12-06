ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إبراهيم القليعي: مسلسل "إخناتون" سيترجم إلى عدة لغات عالمية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:23 م
إبراهيم القليعي
إبراهيم القليعي
Advertisements
سعيد فراج
قرر صناع المسلسل التاريخي "إخناتون" تأجيل تصويره، بعد فترة تحضيرات استمرت لمدة ثلاثة شهور، وقال إبراهيم سيد القليعي مؤلف مسلسل "إخناتون" في بيان صحفي:" كنت أحلم أن أرى عملا فنيا يحكي لنا عن بعض قادة تاريخنا الفرعوني القديم، فكيف لا ونحن نمتلك أعظم حضارة عرفتها البشرية".

وأوضح أن فريق العمل مسلسل "إخناتون" اضطر لتأجيل بدء تصويره لظروف إنتاجية ونتمنى أن ننتهي من التحضيرات وترشيح باقي الأبطال وإتمام التعاقدات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى انه من المقرر ترجمته لعدة لغات للتعريف بتاريخنا العظيم وعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "إخناتون" بطولة أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، أحمد التهامي، إلى جانب مجموعة كبيرة من المواهب الشابة، وجاري اختيار باقي أبطاله، وهو من تأليف إبراهيم القليعي، وإخراج سيد عامر.

يذكر أن المؤلف إبراهيم سيد القليعي والمخرج سيد عامر يتعاونا للمرة الثانية من خلال مسلسل "إخناتون" بعد تعاونهما في الفيلم القصير "ريشة" وأبطاله مجموعة من شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. آيتن عامر من أحدث جلسة تصوير لها عبر انستجرام

وفاء عامر تهنئ شقيقتها آيتن بعيد ميلادها: كل سنة وانتي طيبة يا تونة

سامح حسين يشارك متابعيه صورة بصحبة زوجته.. شاهد

هنادي مهنا تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها عبر إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تفاصيل مشاجرة أحمد السقا وأمير كرارة مع محمد سامي

البنك المركزي: استقرار الاحتياطي النقدي عند 39.221 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي

قبل إغلاق باب انتقالات اللاعبين بساعات.. أبرز صفقات وقوائم أندية الدوري المصري

أندرتيكر بعد اعتزاله للمصارعة: سأواجه صعوبة في المشي طوال حياتي

عقب سقوطها.. صفاء الهاشم توجه اتهاما شديدا للدولة الكويتية

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟.. الإفتاء تحسم الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف جديد.. درة بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

رخيصة ومفيدة.. استخدامات غير متوقعة لـ بودرة الأطفال

تنام في الشارع.. أسرة تناشد المسئولين لتوفير شقة بعد انهيار عقارهم