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حوادث

لمواجهة كورونا.. الهيئة الوطنية تسلم المشرفين على الانتخابات حقيبة مستلزمات طبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد – محمد زهير
سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم رئيس محكمة النقض القضاة المشرفين على اللجان حقيبة تحتوى كل المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومنها الكمامات الطبية والكحول والقفازات اليدوية .

وتنطلق عمليات التصويت فى ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل، اليوم الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 101 عضوا بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.
 
وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.
 
وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.
 
وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.
 
ويوجد فى محافظة القليوبية 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.

وانطلق مارثون تصويت المصريين بالخارج أمس الخميس، في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، التي يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعد متبقى من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث بدأ الناخبين في طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تستمر حتى اليوم الجمعة، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل.
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