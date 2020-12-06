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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. وزير الصناعة: 600 ترخيص لاستثمارات جديدة هذا العام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بندر الخريف، وزير
بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
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قسم الاقتصاد
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن العام الجاري 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد داخل المملكة العربية السعودية حتى الآن.


وأضاف "الخريف" في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، التي عقدت افتراضيا اليوم الأحد، أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.


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وقال الوزير إن "جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي وتضاعف إنتاج الكمامات 10 مرات بسبب الأزمة"، وأثبت القطاع الصناعي سلامة توجهات المملكة فيما يتعلق بالقطاع، لا سيما أن استراتيجية القطاع الصناعي أهم مكوناتها هو توطين جزء كبير من السلع المستوردة.


وأشار الخريف إلى صدور الكثير من التشريعات لتعزيز القطاع، لافتًا إلى دور الصندوق الصناعي وتأسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى المحلي، وإن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة.


وأكد الوزير أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا أن القطاع الصناعي يمتلك الآن وضوحا يكاد يكون الأفضل بين جميع القطاعات مع خطط حكومية واضحة، مع قناعة المستثمرين بأن السوق المحلي قوي، والأزمة تخلق الفرص، كما نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي لنا".


وتابع الوزير خلال كلمته، "الجائحة كان لها أثر على القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد، المتأثرة بتداعيات الجائحة، وعملت الوزارة عبر التعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية على تحديد الأولويات في القطاع الصناعي، وكيف يمكن ضمان سلامة العاملين فيه مع استمرار الأعمال في الصناعات الحيوية لا سيما الغذائية والدوائية والمتعلقة بالحماية المجتمعية".


وأوضح الخريف أن الشق الثاني من الأزمة كان كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وجرى العمل على مواجهة تلك المشكلة في القطاع الصناعي لا سيما أنه يعتمد بشكل كبير على القروض سواء التجارية أو من الصندوق الصناعي وكان هذا تحديا تمت مواجهته".
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