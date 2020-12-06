البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث مساعد بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم





وأوضحت الاكاديمية أن المرشح الناجح سينضم إلى فريق نمذجة الهجرة الذي يركز عمله على تطبيق الأساليب الديموغرافية والإحصائية المبتكرة لتقدير أعداد المهاجرين العالمية وتدفقات الهجرة بناءً على مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى تطوير وصقل نماذج تقدير تدفقات النيتروجين في وبين المجتمعات البيئية في المناطق الحضرية.





ويتناول المشروع على وجه التحديد دورة النيتروجين وميزانيات التدفق الشامل فى (فيينا النمسا،بولندا،شانغهاى وبكين بالصين).



وقالت الاكاديمية أن هذا الإعلان يستهدف المرشحين الراغبين فى الحصول على درجة الدكتوراه (مع مشرف من IIASA ) وكذلك الذين هم فى مستوى ما بعد الدكتوراه على التقديم.



واشارت الأكاديمية إلى أنه ستتاح للمرشح الذى يتم إختياره الفرصة لتقديم الأوراق العلمية فى المؤتمرات وورش العمل والنشر فى المؤلفات العلمية، منوهة إلى أن آخر موعد للتقدم للوظيفة المذكورة 11ديسمبر 2020.



لمزيد من التفاصيل ولإستيفاء إستمارة الوظيفة يرجى زيارة الرابط التالى:

https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=nzby1zek493oeg0sjlez8qqu81rlmxc



كان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتح ورشة العمل الإفتراضية دون الإقليمية تحت عنوان "الملكية الفكرية والصحة العامة"، وشارك في الورشة من جانب المنظمة العالمية للملكية الفكرية السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس المكتب الإقليمي العربي للملكية الفكرية، والدكتور عمرو عبد العزيز، مستشار المكتب الإقليمي للدول العربية. لمزيد من التفاصيل ولإستيفاء إستمارة الوظيفة يرجى زيارة الرابط التالى:كان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتح ورشة العمل الإفتراضية دون الإقليمية تحت عنوان "الملكية الفكرية والصحة العامة"، وشارك في الورشة من جانب المنظمة العالمية للملكية الفكرية السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس المكتب الإقليمي العربي للملكية الفكرية، والدكتور عمرو عبد العزيز، مستشار المكتب الإقليمي للدول العربية.









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وأبدي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية سعادته بإجتماع المنظمات الدولية الثلاث ذات الصلة لاستعراض جوانب التكامل بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة وانطلقت في تنظيم سلسلة من الفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية في مصر والبلدان العربية.



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وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من حرص رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تعزيز استخدام شركات الدواء المصرية لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع.

واستهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وشملت محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام، خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركز فحص دولى معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وحضر الندوة رؤساء مكاتب البراءات من السعودية، الأردن، السودان، عمان، الكويت، الجزائر، تونس، المغرب، البحرين، الإمارات، وجامعة الدول العربية، ومن مصر مكتب البراءات ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة، ونظم الورشة مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.وأبدي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية سعادته بإجتماع المنظمات الدولية الثلاث ذات الصلة لاستعراض جوانب التكامل بين الصحة والتجارة والملكية الفكرية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة وانطلقت في تنظيم سلسلة من الفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية في مصر والبلدان العربية.اقرا ايضا :

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة "باحث مساعد" باحث ما بعد الدكتوراه (Early Career Scientist) للعمل بمقر المعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا.