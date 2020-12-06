محطتا التعبئة يتسلمان كشوف التوزيع.. تعرف على حصة دمياط من إسطوانات الغاز في شهر ديسمبر

وزعت مديرية التموين والتجارة الداخليةـ بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان حصة المحافظة من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى وذلك لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة وكذا المستودعات التابعة لها بإجمالي عدد 602000 أسطوانة منزلية على أن تكون حصة المتعهد 2000 اسطوانة كحد أدنى.





وقامت المديرية بإخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع للعمل بها منذ بداية الشهر الجارى وإخطار الإدارات المختصة لمتابعة المنصرف من أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة توزيع الحصة الأساسية من الغاز لتغطية احتياجات كافة المناطق طبقا لما هو متبع مع مراعاة المناطق التي لم يتم ادخال الغاز الطبيعي إليها.





على جانب أخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان عن تحرير (٧٣٨) محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها الشهر الماضي.





وشملت تحرير (١١٢) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .





وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، تم تحرير (٦٢٦) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وكذا العمل بدون ترخيص، فضلا عن تحرير عدد ٨ محاضر جنح بعد ضبط سلع غير صالحه للاستهلاك الآدمى و تجميع دقيق مدعم وبيع أدوية و مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، هذا وقد تم أيضًا أخذ ٣٩ عينة من القمح المُعد للطحن، وعدد ١٣ عينة من الذرة المُعدة للطحن و٢٦ عينة أخرى من النخالة والدقيق ٨٢٪..





وأكدت المديرية بأنها لا تدخر جهدا في المرور و المتابعة على الأسواق و المخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.



