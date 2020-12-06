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ماذا تعني الأعراض الجانبية للقاح كورونا؟

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:57 م
ماذا تعني الأعراض
ماذا تعني الأعراض الجانبية للقاح كورونا؟
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اسماء محمد
تتردد بعض الأقاويل والشائعات في مختلف بلدان العالم حول الاثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا القادم، حيث هناك  لقاحات عديدة اقتربت للخروج الى النور.


قالت شركة Pfizer وشريكتها ، الشركة الألمانية BioNTech ، الإثنين الماضي، إن لقاحهما يبدو أنه يحمي 9 من كل 10 أشخاص من الإصابة بفيروس  كورونا Covid-19 ، على الرغم من أنهم لم ينشروا البيانات الأساسية. إنها أول لقاحات Covid-19 الأربعة في اختبارات الفعالية واسعة النطاق في الولايات المتحدة التي تنشر النتائج.


تشير البيانات المستمدة من التجارب المبكرة للعديد من لقاحات Covid-19 إلى أن المستهلكين سيحتاجون إلى الاستعداد للآثار الجانبية التي على الرغم من كونها خفيفة من الناحية الفنية ، يمكن أن تعطل الحياة اليومية. 


قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Pfizer لموقع News Stat" " إن الآثار الجانبية للقاح الشركة تبدو قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في لقاحات البالغين القياسية ولكنها أسوأ من لقاح الالتهاب الرئوي للشركة ، أو Prevnar ، أو لقاحات الإنفلونزا النموذجية.


على سبيل المثال لقاح شينغريكس ذو الجرعتين ، والذي يحمي كبار السن من الفيروس الذي يسبب القوباء المنطقية المؤلمة ، يؤدي إلى التهاب الذراعين في 78 في المائة من المتلقين وآلام في العضلات وإرهاق في أكثر من 40 في المائة ممن يتناولونه، كما  يمكن أن تسبب لقاحات الإنفلونزا السائدة أو الشائعة ألمًا في موقع الحقن وأوجاعًا وحمى.


قال الدكتور ويليام شافنر ، أستاذ الطب الوقائي والسياسة الصحية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "نحن نطلب من الناس أخذ لقاح سيضر". "هناك الكثير من الذراعين المؤلمين وأعداد كبيرة من الناس الذين يشعرون بالضيق ، مع الصداع وآلام العضلات ، لمدة يوم أو يومين."


وسيكون من الصعب إقناع الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بالعودة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع للحصول على جرعة ثانية - وجولة ثانية من الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا - قد يكون أمرًا صعبًا.


إن الطريقة التي يشرح بها خبراء الصحة العامة مثل هذه الآثار مهمة. وقال: "هناك دليل يشير إلى أنك إذا صوّرت الألم على أنه مؤشر للفعالية، فهذا مفيد" بمعني"إذا كان اللقاح  يؤلم قليلًا ، فهو يعمل."

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