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سقوط مريع.. تعليق قوي من أحمد موسى على فشل صفاء الهاشم في الانتخابات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:55 م
صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب الكويتي أسقط صفاء الهاشم المتنمرة على الشعب المصري، في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت أمس في الكويت، واحتلت المركز الثلاثين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن صفاء الهاشم لم يكن لها شغل في مجلس الأمة الكويتي إلا المصريين، مشيرا إلى أن هناك 3 نواب كويتيين كانوا ضد مصر لحقوا بالهاشم في الخروج من مجلس الأمة بانتخابات أمس.

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية للشعب الكويتي على السقوط المريع لصفاء الهاشم، مشيرا إلى أن المصريين يحتفلون في الكويت بسقوط صفاء الهاشم.

وأردف موسى: “صفاء الهاشم احتلت تريند على تويتر «بيقطع فيها وإساءة لها”، لافتا إلى أنها كانت تحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وتعبر عنهم على عكس إرادة الشعب الكويتي.

ولفت إلى أن الإعلامية فجر السعيد طالبت صفاء الهاشم بعد خسارتها في انتخابات مجلس الأمة «بالتوجه للمطبخ في المنزل لأنها بتعمل أكل كويس».
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